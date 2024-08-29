Врач рассказал, как укрепить иммунитет к осени

С приходом осени многие из нас сталкиваются с изменением погоды, сокращением светового дня и увеличением количества заболеваний, вызванных вирусами и бактериями. Чтобы укрепить свой организм и сохранить здоровье в этот период, необходимо следовать ряду рекомендаций. Простые действия позволят наслаждаться осенней погодой, избежать развития заболеваний. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-оториноларинголога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Морозовой.

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«Подготовка организма к осени — это целый комплекс мероприятий, включая правильное питание, своевременную вакцинацию и контроль за уровнем витаминов и минералов. Уделяя внимание своему здоровью в осенний период, вы сможете не только уменьшить риск заболеваний, но и улучшить общее состояние организма, подготовив его к предстоящим холодам», — заверила врач.

Питание

По словам специалиста, иммунитет является защитной системой организма, которая играет ключевую роль в противодействии инфекциям. Для его укрепления важно обратить внимание прежде всего на рацион питания. Есть несколько ключевых моментов:

Около половины рациона должны составлять фрукты и овощи. Особенно ценно добавлять продукты, богатые витаминами и антиоксидантами;

Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) улучшают работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина C;

Ягоды (черника, клюква, малина, брусника, морошка, шиповник) содержат флавоноиды, которые также усиливают защитные функции организма;

Зеленые листовые овощи (брокколи, шпинат, белокочанная капуста) являются источниками витаминов A, C и K, а также минералов;

Также отличным источником витамина С является квашеная капуста, которая может поддержать наше здоровье на протяжении всего холодного времени года;

Необходимо обратить внимание и на продукты, богатые белками, такие как курица, рыба, яйца и бобовые, необходимые для синтеза антител и клеток иммунной системы;

Важно включать в рацион достаточное количество рыбы, содержащей полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, что способствует снижению воспалительных процессов.

Дефицит витаминов и минералов

Понижение уровней некоторых витаминов и минералов может стать дополнительным стрессом для организма, особенно в условиях осеннего сезона, предупредила врач:

Витамины группы B отвечают за множество физиологических процессов, включая поддержку функций нервной системы и выработку энергии;

Нехватка витаминов B12 и B9 также может повлиять на иммунный ответ;

Не следует забывать и о минералах. Цинк, содержащийся в мясе, орехах и семенах, важен для поддержания нормальной работы иммунной системы;

Селен, который можно получить из рыбы, яиц и бразильских орехов, обладает антиоксидантными свойствами и также участвует в поддержке иммунной функции;

Осень и зима могут привести к снижению уровня витамина D в организме из-за меньшего количества солнечного света. Рекомендуется проходить регулярные анализы на уровень витамина D и при необходимости рассмотреть вопрос о приеме добавок.

Вакцинация

Как рассказала специалист, с точки зрения профилактики вакцинация занимает важное место в осеннем подготовительном процессе:

«Вакцинация от гриппа является одной из самых эффективных мер защиты от вируса гриппа, который наиболее активен в осенне-зимний период. Важно вакцинироваться не только взрослым, но и детям, а также людям с хроническими заболеваниями».

Также для профилактики инфекций дыхательных путей и уха важное значение имеет пневмококковая вакцина, добавила медик.

«Данный вид вакцинации проводится у детей согласно календарю прививок. Однако взрослым также необходимо введение данной вакцины, особенно если имеются хронические заболевания, пожилой возраст или работа в коллективе», — заверила Морозова.

Прежде чем принимать самостоятельно какие-либо добавки или проводить вакцинацию, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом, который поможет вам выбрать индивидуальный подход и определить ваши потребности в дополнительных методах обследования и анализах, добавила врач.