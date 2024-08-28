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Тренер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса

Фитнес-тренер и блогер Джефф Кавальер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса. Его слова приводит Men Today.

Тренер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса
© Lenta.ru

Для начала следует делать боковые скручивания. Следующим упражнением станет скручивание «лучник». Для его выполнения нужно сесть на пол, разведя руки в стороны и немного позади. Далее необходимо подтянуть колени к груди, перемещая нагрузку с одной стороны к другой. Отмечается, что подъемы ног к груди увеличивают интенсивность сокращения за счет вращения вправо и влево.

Последним упражнением стали русские скручивания. Для их выполнения нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, затем необходимо повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру, далее — повернуться влево и потянуться к левому бедру.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.