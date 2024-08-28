Названы показатели здоровья, которые важнее веса

Вес — это далеко не единственный параметр, по которому можно судить о здоровье человека. Да и распределение веса в теле может быть важнее, чем цифра на весах.

Гемоглобин A1C. Это средний уровень сахара в крови за последние три месяца. Также этот показатель используется для диагностики преддиабета и диабета. Повышенный уровень глюкозы может привести к осложнениям: болезням почек, сердца, сосудов, нарушениям зрения. Существует довольно много людей, имеющих нормальный индекс массы тела и при этом высокий уровень сахара в крови.

Кровяное давление. Даже умеренно высокое артериальное давление (130 на 80 мм рт. ст.) может вызвать скрытое повреждение организма. Это приведёт к сердечным заболеваниям, инсульту, проблемам с глазами и почками.

Холестерин. Наличие потенциально вредных жиров в крови со временем может привести к закупорке артерий, повысить риск возникновения болезней сердца, инсульта.

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Соотношение талии и бёдер. Согласно некоторым исследованиям, этот показатель может быть лучшим маркером здоровья, чем индекс массы тела. Люди с высоким индексом массы тела могут иметь много мышц и мало жира. В результате их соотношение бёдер и талии будет в норме. А вот накопление жира на животе связано с развитием гипертонии, повышенного уровня холестерина, диабета 2 типа.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя. Для поддержания этого показателя в норме диетолог Барбара Робертс рекомендует заниматься физической активностью в течение 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью.

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