Регулярные физические нагрузки стимулируют рост и сохранение мышечной ткани, тем самым помогая организму бороться с болезнями и травмами. Об этом рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева.

По словам эксперта, недостаток активности у пожилых людей приводит к потере мышечной ткани в 10 раз быстрее, чем у молодых. При этом вовсе необязательно тренироваться в спортзале, подойдут даже прогулки в активном темпе, утренняя зарядка, йога или танцы.

Физические упражнения также помогают сохранить остроту ума и предупредить болезнь Альцгеймера. Они стимулируют работу мозга и синтез белков, отвечающих за сохранность памяти. Особую пользу приносят упражнения на баланс и ритмические упражнения, так как они тренируют управляющую функцию мозга.

Старение часто сопровождается утомляемостью. Регулярные физические нагрузки помогают нарастить мышцы, а с увеличением количества мышечных клеток возрастает и количество митохондрий – «энергетических станций» организма, которые обеспечивают нас энергией.

С возрастом учащаются периоды смены настроения и симптомы депрессии. Физические упражнения снижают уровень гормона стресса, при этом уровень серотонина и эндорфинов повышается, что приводит к улучшению настроения. Доказано, что активные занятия с элементами духовно-телесных практик, таких как тай-чи или йога, положительно влияют на психоэмоциональную сферу.

Важно выбрать занятия по душе и заниматься ими с удовольствием. Физические нагрузки продлят жизнь и сделают ее более радостной и полноценной.