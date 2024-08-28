Стоит ли исключать из рациона хлеб

Диетолог Елена Щетинина рассказала, что хлеб — не табу, даже для диабетиков и худеющих. Главное — умеренность и правильный выбор.

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— По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20–25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В черном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови, — рассказала эксперт.

Также эксперт уточнила, что хлеб с семечками, орехами, фруктами не рекомендуется для худеющих. Хлебцы не всегда меньше калорийны, чем обычный хлеб, нужно проверять количество углеводов в составе.

— Кажется, что вы съедаете меньше. А на самом деле этот маленький хлебец может равняться пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нем содержится углеводов, — добавила она в комментарии NewsInfo.Ru.

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