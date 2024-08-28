Правда ли чай с лимоном повышает иммунитет

Чай с лимоном: польза и вред, как приготовить, рецепты
Эксперт также рассказала, кому от ароматного напитка лучше отказаться.
Многие люди тянутся за чашечкой чая с лимоном во время простуды, считая что напиток способствует быстрому выздоровлению. Однако действительно ли он помогает организму бороться с болезнью? Разбираемся с экспертом.
Полезные свойства чая и лимона
«При сочетании чая с лимоном, усиливаются полезные свойства каждого компонента».
В чае с лимоном содержатся:
- дубильные вещества, которые связывают и выводят токсичные вещества из организма, оказывают противодиарейное и противовоспалительное действие;
- алкалоиды, оказывающие стимулирующий эффект на нервную систему;
- антиоксиданты, продлевающие жизнь клеткам;
- небольшое количество витамина С, обладающего общеукрепляющим и антиоксидантным эффектом.
Так помогает ли напиток организму бороться с вирусными инфекциями?
Чай с лимоном, бесспорно, полезный тонизирующий и согревающий напиток, однако уповать на волшебный эффект защиты от простуды не стоит. Приписанные ему противовирусные и иммуностимулирующие свойства сильно преувеличены.
Рекомендации по выбору ингредиентов
Для начала — чай должен быть не из пакетиков, а листовой.
При выборе лучше обратить внимание на форму и размер листьев: они должны быть ровные, одинаковые, однородного цвета, без пыли и примесей. Запах насыщенный, без затхлости.
Что касается лимона, то выбирайте упругий, ароматный фрукт без повреждений с гладкой и блестящей кожурой. Мягкий, тусклый цитрус с белым налётом — несвежий и не обладает необходимым количеством полезных свойств.
В чай можно добавлять как дольки лимона, так и его свежевыжатый сок.
Ломтики фрукта придают более выраженный вкус.
Варианты сочетания чая с лимоном
Лимон можно сочетать как с чёрным, так и с зелёным чаем. Наиболее полезна эта комбинация будет именно с последним вариантом, поскольку он изначально полезнее.
В напитке, помимо лимона, могут содержаться другие добавки. Цитрус хорошо сочетается с имбирём или мятой. Если вы предпочитаете зелёный чай, то попробуйте добавить в него мяту или другие травы.
Способы приготовления чая с лимоном
Существует множество способов приготовления ароматного напитка. Для классического чая с лимоном вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени.
Ингредиенты
- чай (чёрный или зелёный) — 1 ч. л.;
- вода — 1 чашка (250 мл);
- лимон — 1-2 дольки (по желанию можно добавить его сок);
- мёд или сахар — по вкусу.
Приготовление
- Заваривание чая. Воду нужно довести до кипения, а затем остудить в течение нескольких минут, чтобы температура была около 90°C — так вкус напитка будет более выраженным. Залейте чайные листья водой и дайте им настояться три-пять минут в зависимости от желаемой крепости.
- Добавление лимона. После того как чай заварился, добавьте в него дольки лимона. Если вы предпочитаете более насыщенный лимонный вкус, можно раздавить дольки ложкой, чтобы они отдали сок.
- Подсластите по желанию. Если вам нравится сладкий чай, добавьте немного мёда или сахара. Однако помните, что мёд лучше добавлять в тёплый, а не в горячий чай, чтобы сохранить его полезные свойства.
- Тем, кто предпочитает необычные вкусы, можно добавить в чай с лимоном пряные нотки. Идеально для этого подойдут корица, имбирь или мята.
Кому следует избегать чая с лимоном?
В некоторых случаях от ароматного напитка следует отказаться.
Стоит помнить, что всё хорошо в меру, и злоупотребление чаем с лимоном может привести к проблемам с зубной эмалью. Дело в том, что напиток сильно повышает кислотность слюны, а та, в свою очередь, разъедает эмаль.
Также воздержаться от чая с лимоном стоит людям с хроническим гастритом, рефлюксной болезнью, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.
Содержащаяся в лимоне кислота в сочетании с высокой температурой напитка может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.