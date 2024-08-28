Правда ли чай с лимоном повышает иммунитет

Эксперт также рассказала, кому от ароматного напитка лучше отказаться.

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Многие люди тянутся за чашечкой чая с лимоном во время простуды, считая что напиток способствует быстрому выздоровлению. Однако действительно ли он помогает организму бороться с болезнью? Разбираемся с экспертом.

Полезные свойства чая и лимона

«При сочетании чая с лимоном, усиливаются полезные свойства каждого компонента».

В чае с лимоном содержатся:

дубильные вещества, которые связывают и выводят токсичные вещества из организма, оказывают противодиарейное и противовоспалительное действие;

алкалоиды, оказывающие стимулирующий эффект на нервную систему;

антиоксиданты, продлевающие жизнь клеткам;

небольшое количество витамина С, обладающего общеукрепляющим и антиоксидантным эффектом.

Так помогает ли напиток организму бороться с вирусными инфекциями?

Чай с лимоном, бесспорно, полезный тонизирующий и согревающий напиток, однако уповать на волшебный эффект защиты от простуды не стоит. Приписанные ему противовирусные и иммуностимулирующие свойства сильно преувеличены.

Рекомендации по выбору ингредиентов

Для начала — чай должен быть не из пакетиков, а листовой.

При выборе лучше обратить внимание на форму и размер листьев: они должны быть ровные, одинаковые, однородного цвета, без пыли и примесей. Запах насыщенный, без затхлости.

Что касается лимона, то выбирайте упругий, ароматный фрукт без повреждений с гладкой и блестящей кожурой. Мягкий, тусклый цитрус с белым налётом — несвежий и не обладает необходимым количеством полезных свойств.

В чай можно добавлять как дольки лимона, так и его свежевыжатый сок.

Ломтики фрукта придают более выраженный вкус.

Варианты сочетания чая с лимоном

Лимон можно сочетать как с чёрным, так и с зелёным чаем. Наиболее полезна эта комбинация будет именно с последним вариантом, поскольку он изначально полезнее.

В напитке, помимо лимона, могут содержаться другие добавки. Цитрус хорошо сочетается с имбирём или мятой. Если вы предпочитаете зелёный чай, то попробуйте добавить в него мяту или другие травы.

Способы приготовления чая с лимоном

Существует множество способов приготовления ароматного напитка. Для классического чая с лимоном вам понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени.

Ингредиенты

чай (чёрный или зелёный) — 1 ч. л.;

вода — 1 чашка (250 мл);

лимон — 1-2 дольки (по желанию можно добавить его сок);

мёд или сахар — по вкусу.

Приготовление

Заваривание чая. Воду нужно довести до кипения, а затем остудить в течение нескольких минут, чтобы температура была около 90°C — так вкус напитка будет более выраженным. Залейте чайные листья водой и дайте им настояться три-пять минут в зависимости от желаемой крепости. Добавление лимона. После того как чай заварился, добавьте в него дольки лимона. Если вы предпочитаете более насыщенный лимонный вкус, можно раздавить дольки ложкой, чтобы они отдали сок. Подсластите по желанию. Если вам нравится сладкий чай, добавьте немного мёда или сахара. Однако помните, что мёд лучше добавлять в тёплый, а не в горячий чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Тем, кто предпочитает необычные вкусы, можно добавить в чай с лимоном пряные нотки. Идеально для этого подойдут корица, имбирь или мята.

Кому следует избегать чая с лимоном?

В некоторых случаях от ароматного напитка следует отказаться.

Стоит помнить, что всё хорошо в меру, и злоупотребление чаем с лимоном может привести к проблемам с зубной эмалью. Дело в том, что напиток сильно повышает кислотность слюны, а та, в свою очередь, разъедает эмаль.

Также воздержаться от чая с лимоном стоит людям с хроническим гастритом, рефлюксной болезнью, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Содержащаяся в лимоне кислота в сочетании с высокой температурой напитка может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.