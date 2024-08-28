Сало, чеснок и острые соусы вызывают изжогу, поделилась с РИАМО врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. По ее словам, еда влияет на кислотность желудка и тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Врач отметила, что у каждого человека имеется продукт-триггер, приводящий к изжоге, поэтому необходимо наблюдать за реакцией организма на разные блюда и напитки и убрать из рациона те из них, которые вызывают это неприятное ощущение чаще других. Среди популярных провокаторов изжоги — любимые многими соки из цитрусов, сладости, лук и чеснок, разные виды мяса.

К таким продуктам относятся: жир, сало, маргарин, сливки, жирная рыба, гусь, утка, свинина, жирная говядина, баранина, чеснок, лук, перец, острые соусы и приправы, томаты и томатный сок, кетчупы, мучные изделия (макароны, сдобное печенье и булочки), торты, пирожные, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки и минеральные воды, цитрусовые, грейпфрутовый, ананасовый соки и другие кислые фруктовые соки, алкоголь, — подчеркнула Антюфеева.

Она добавила, что вылечить изжогу помогут медикаменты, назначенные врачом, и коррекция образа жизни. Больному стоит бросить курить, уменьшить объемы потребляемой пищи и не есть перед сном, не носить узкую и тесную одежду, а также заняться похудением при избыточном весе.

Ранее диетолог Евгения Фисунова рассказала, что на завтрак лучше не есть продукты с большим количеством добавленного сахара. По ее словам, их употребление может привести к лишнему весу и проблемам с ЖКТ.