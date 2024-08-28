Диетолог перечислил продукты, которые лучше не есть на завтрак

На завтрак лучше не есть продукты с большим количеством добавленного сахара, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Евгения Фисунова. По ее словам, их употребление может привести к лишнему весу и проблемам с ЖКТ.

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Фисунова перечислила такие продукты. Это сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и мюсли. Их лучше заменить более полезными блюдами, например натуральным йогуртом без добавок или хлопьями долгой варки.

"Если не можете без сладкого утром, выбирайте более полезные сладости: мед, варенье без сахара, сухофрукты. Избегайте также готовой выпечки из супермаркетов. Лучше приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта", — отметила диетолог.

Она посоветовала не есть по утрам кислые соки и фрукты вроде апельсинов и грейпфрутов, потому что они приводят к изжоге при употреблении на голодный желудок.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, что на завтрак школьникам полезно есть яйца, кашу и творог. По ее словам, также можно добавлять в утренний рацион орехи, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко объяснила, что манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, полезна благодаря витаминам группы B, а также E и PP. Она отметила, что продукт богат магнием, кремнием, фосфором, железом, цинком, кобальтом и калием.