Почему стоит есть мороженое без вафельного стаканчика

Зачастую в составе тонкого сухого печенья есть пальмовое масло и маргарин.

© РИА Новости

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.

«Стаканчики вафельные, как правило, делаются с применением пальмового масла или маргарина, поэтому сами стаканчики чаще всего бывают совсем неполезными, поэтому лучше этот вафельный стаканчик использовать просто как стаканчик. А съесть из него только мороженое. Молочный жир в мороженом не так и вреден, потому что он усваивается достаточно легко, особенно он нужен детям, потому что клетки без холестерина и жира плохо делятся, там сохраняются жироратсворимые витамины — D и А. Поэтому, если не злоупотреблять мороженым и много двигаться, то нормально».

Ранее врач порекомендовала проходить медобследование перед диетой.