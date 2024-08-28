Упражнения при синдроме грушевидной мышцы в домашних условиях

Этот маленький мускул требует большого внимания к себе.

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Всё взаимосвязано — маленьких и бесполезных мышц в нашем организме нет. Поэтому уделять внимание необходимо каждой части тела. На этот раз поговорим о грушевидной мышце, которая находится в глубине таза.

Зачем прорабатывать грушевидную мышцу?

«Грушевидная мышца – маленькая мышца в глубине таза. Она участвует во внешнем вращении, отведении, разгибании в тазобедренном суставе».

Совершенно незаметная глазу, она играет важнейшую роль в поддержании функции связок и таза. Если грушевидная мышца не в порядке, невозможно добиться красивого и здорового таза. Плохой тонус в этой зоне нарушает стабильность костей, а в таких условиях не может укрепляться и расти ни одна другая мышца, в том числе та, что придаёт подтянутый вид и красивые формы – ягодичная.

При слабости грушевидной мышцы бёдра разворачиваются вовнутрь, что особенно обидно для девушек: даже у самой стройной создаётся впечатление «галифе» и обвисших ягодиц. При укорочении этой мышцы возникает неправильное положение ног, а ягодицы выглядят плоскими. Поэтому, стремясь к идеальной фигуре, обязательно нужно помнить про «маленьких серых кардиналов» – мышцы, которые не видно, но поддерживать в нормальном тонусе их нужно.

Как проработать грушевидную мышцу? Дело в том, что для неё чаще характерна не слабость, а укорочение. В этом случае человек получает не только эстетические несовершенства, но и досадные проблемы со здоровьем. При укорочении грушевидной мышцы защемляется седалищный нерв, что приводит к слабости ягодиц и невозможности их тренировки, к покалыванию, боли в пояснице и тазе при наклонах и сидении. Поэтому наиболее актуальны именно приёмы, позволяющие вернуть ей нормальную длину, и мы рассмотрим упражнения и на растяжку, и на укрепление грушевидной мышцы.

Как тренировать грушевидную мышцу?

Любая тренировка должна начинаться с разминки, выполните небольшой комплекс упражнений, который поможет активировать все мышцы и суставы. А потом приступайте к упражнениям и не забывайте внимательно следить за техникой выполнения.

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Лягте на коврик, поясница прижата к полу. Ноги расставьте на ширине плеч, стопы плотно уприте в пол. Лопатки сведите.

На вдохе поднимите таз за счёт усилия ягодиц. В верхней точке от плеча до колена можно провести прямую линию. Задержитесь на пять секунд в этом положении. Спину не прогибайте.

На выдохе опуститесь вниз.

Кошка

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, распределите вес на четыре опоры: колени и локти/предплечья. При этом локти находятся под плечами, а колени под тазом.

На вдохе прогнитесь в спине, расправьте плечи.

На выдохе округлите спину и подкрутите таз, напрягая ягодицы.

Чередуйте движения.

Отведение в сторону

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, распределите вес на четыре опоры: колени и локти. При этом кисти находятся под плечами, а колени под тазом. Спина находится в нейтральном положении.

На вдохе медленно отведите в сторону согнутую под углом в 90 градусов ногу. Старайтесь отвести её как можно выше, но не дальше параллели бедра и пола. Также контролируйте корпус, он не должен смещаться при выполнении.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

После необходимого количества повторений поменяйте сторону.

Для повышения сложности можете зафиксировать на бёдрах фитнес-резинку.

Глубокие приседания

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расположите шире плеч. Колени направлены вперёд, стопы параллельны друг другу.

На выдохе отведите таз назад и присядьте как можно ниже. Старайтесь довести до параллели бедра с полом. Корпус можете немного наклонить вперёд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Не выполняйте упражнение при гиперлордозе, радикулите, грыжах, артрозе.

Статика

Техника выполнения

Лягте на живот, один конец фитнес-резинки зафиксируйте на опоре, а другой — на голени одной ноги.

Ногу с фитнес-резинкой согните в колене, стопу натяните вверх. Вторую ногу вытяните.

В течение 15 секунд давите стопой к бедру, натягивая эспандер.

Затем расслабьтесь.

Повторите движение нужное количество раз и перейдите на другую сторону.

Динамика

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, распределите вес на четыре опоры: колени и локти. При этом кисти находятся под плечами, а колени под тазом. Спина находится в нейтральном положении.

Отведите согнутую в колене ногу в сторону. Затем вытяните её назад.

После опять через сторону верните ногу в исходное положение.

После нужного количества повторений выполните на другую ногу.

Если же, несмотря на упорные тренировки, грушевидные мышцы не наращивают тонус, а ваш силуэт не меняется – проконсультируйтесь с реабилитологом или кинезиологом. Помните, что только специалист может дать гарантию пользы в вашем конкретном случае после проведения функционального тестирования мышц.

Как расслаблять грушевидную мышцу?

Вашему телу нужны не только нагрузки, но и расслабление. Это способствует более качественному восстановлению, предотвращению травм и гармоничному развитию тела.

Растяжение сидя

Техника выполнения

Сядьте на стул, выпрямите спину. Одну ногу согните в колене и уприте в пол. Вторую ногу согните, и расположите голень на бедре опорной ноги.

Сделайте вдох и на медленном выдохе наклонитесь вперед, не сгибая спину. Расслабьтесь.

Удерживайте положение до двух минут. После повторите на другую сторону.

Растяжение лёжа

Техника выполнения

Лягте на коврик, ноги согните в коленях и уприте в пол.

Одну ногу поднимите, а затем расположите пятку на бедре второй ноги.

На выдохе надавите пяткой верхней ноги на бедро опорной ноги, а колено отклоните от себя.

Удерживайте положение. После повторите на другую сторону.

МФР ягодиц с мячом

Техника выполнения

Сядьте на коврик, одну ногу согните и уприте в пол, вторую ногу вытяните. Руки поставьте за спину на предплечья.

Поднимите корпус, распределив вес на руки и опорную ногу. Теннисный мяч расположите под ягодицей вытянутой ноги.

В этом положении прокатывайте ягодичную мышцу вытянутой ноги вперёд-назад и вправо-влево.

Выполнив несколько движений, согните свободную ногу в колене и положите носок на бедро опорной ноги, смещая положения ягодицы. Повторите прокатывающие движения.

После нужного количества повторений выполните на другую ногу.

Тренировки – это в первую очередь забота о себе и своём организме. Не подвергайте мышцы опасности, внимательно следуйте технике выполнения и не стесняйтесь обращаться к специалисту.

Если вы чувствуете спазм, дискомфорт или боль при растяжении мышцы или облегчение не наступает, а подвижность в суставе при регулярных тренировках не увеличивается – у вас есть повод прекратить упражнения и обратиться к врачу для консультации.