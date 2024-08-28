Травматолог рассказал о профилактике плоскостопия

Дельные советы по профилактике плоскостопия в эфире «Каскада» рассказал врач-ортопед-травматолог Владимир Маслов.

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Он уточнил, что неровная поверхность – это мелкая галька, песок, земля. При ходьбе по ним правильно формируется стопа, так как работают мышцы голени и стопы – это формирует своды, что не допускает их уплощения. Плюс нужно подбирать правильную анатомическую обувь и заниматься лечебной физкультурой.