Травматолог рассказал о профилактике плоскостопия

Калининградский ортопед рассказал все о профилактике плоскостопия
Дельные советы по профилактике плоскостопия в эфире «Каскада» рассказал врач-ортопед-травматолог Владимир Маслов.
Он уточнил, что неровная поверхность – это мелкая галька, песок, земля. При ходьбе по ним правильно формируется стопа, так как работают мышцы голени и стопы – это формирует своды, что не допускает их уплощения. Плюс нужно подбирать правильную анатомическую обувь и заниматься лечебной физкультурой.
«Лечебной физкультурой надо заниматься как здоровым, так и тем, у кого либо есть диагноз плоскостопие, либо есть предрасположенность», — рассказал Владимир Маслов, ортопед-травматолог.