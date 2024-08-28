Офтальмолог назвал топ-10 мифов о здоровье глаз

С самого детства мы слышали о том, что для поддержания здоровья глаз нужно включать в рацион чернику и морковь. А также слышали о запрете чтения при плохом освещении. Самые популярные мифы специально для читателей RuNews24.ru развеяла врач-офтальмолог клиники 3Z Светлана Полякова.

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1. Морковь и черника помогает поддерживать здоровье глаз

В этих продуктах содержится большое количество витаминов, которые благоприятно влияют на состояние глаз. Употребление моркови и черники способны поддерживать функционирование органа зрения. Один из полезных витаминов для глаз — ретинол. Он помогает в адаптации органа зрения при сумерках и поддерживает увлажнение слизистой глаза. Но стоит учесть, что излечить от офтальмологических заболеваний продукты питания не смогут.

2. Можно улучшить качество зрения, избегая нагрузки на глаза

На самом деле уменьшить нагрузку на глаза рекомендуется только в неблагоприятных условиях. Условия для глаз должны быть комфортными – хорошее освещение и отсутствие кондиционера. При долгосрочном нахождении около кондиционера существует риск сухости глаз. Поэтому его использование рекомендуется минимизировать. В комфортных условиях для органа зрения избегать нагрузок не нужно.

3. Чтение книг также негативно воздействует на глаза, как и гаджеты

Из-за чтения не будет последствий для глаз, если делать это в комфортных условиях. Рекомендуется читать при достаточном освещении. Удобный шрифт для глаз — 10 или 12 кегль, дистанция с книгой — от 30 до 35 см. Главное отличие гаджетов от книг в том, что у гаджета излучаемый свет, а у книг отраженный, и это лучше для глаз.

4. Читать при плохом освещении опасно

Чтение в темноте не испортит ваше зрение, но при этом устают глазные мышцы. Орган зрения умеет приспосабливаться к плохому освещению – зрачок глаза расширяется, благодаря чему попадает больше света. Так глаз привыкает к плохому освещению.

5. C темными очками можно смотреть прямо на солнце

На солнце нельзя смотреть даже с солнцезащитными очками. При длительном рассматривании солнца могут развиваться заболевания и даже слепота. Характерны такие заболевания, как катаракта и макулярная дегенерация. При макулярной дегенерации поражается сетчатка и центральное зрение. Данное заболевание может привести к слепоте. Смотреть на затмение невооруженным глазом также не рекомендуется, так можно получить ожог сетчатки.

6. Контактную линзу можно потерять в органе зрения

Линза не может остаться навсегда за глазом из-за его строения. Линза может закатиться только в том случае, если присутствует сухость глаз и линзы были подобраны неправильно. В такой ситуации рекомендуется обеззаразить руки, закапать в глаза специальный раствор, а после быстро поморгать. При наличии страха данной процедуры рекомендуется обратиться за помощью к врачу.

7. Нельзя избежать потери зрения

Почти все последствия от травм или заболевания можно предотвратить на начальных стадиях. Для того, чтобы не запустить состояние здоровья, врачи рекомендуют проходить обследование у специалиста минимум 1 раз в год при отсутствии симптомов. Если заболевания или травмы уже поставлены, то врач составляет график посещений индивидуально.

8. Женщины с близорукостью могут ослепнуть после беременности

Шанс ослепнуть сильно преувеличен, но могут возникнуть последствия. Во время родов происходит повышение артериального давления, что влияет на глазные сосуды. При таком заболевании, как близорукость, сетчатка глаза тонкая — риск травмы повышен. Девушкам с близорукостью рекомендуется тщательнее заботиться о своем зрении и обратиться к офтальмологу минимум 3 раза во время беременности. Специалист выявит, есть ли опасность для глаз при естественных родах.

9. Необходимо исключить активный образ жизни после лазерной коррекции зрения

Отказаться от физической активности врачи рекомендуют только в первые дни после проведенной операции. Также стоит обратить внимание на метод коррекции. Если операция была проведена микроинвазивной технологией, то спортом можно заниматься уже на следующий день. В некоторых случаях специалист может дать рекомендации и оповестит о возможных рисках.

10. Без симптомов и изменений не нужно обращаться к офтальмологу

Существует ряд заболеваний, которые протекают без очевидных симптомов: катаракта, глаукома, патологии сетчатки. Для того, чтобы избежать серьезных последствий, обращаться к специалисту рекомендуется минимум 1 раз в год. Так вы сможете исключить наличие заболеваний и их дальнейшее развитие.