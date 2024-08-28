Невролог назвал пользу кофе

Невролог Владимир Мартынов в интервью РИА «Новости» рассказал о положительных свойствах кофе, который не только поднимает настроение, но и улучшает кратковременную память. По словам врача, кофеин, содержащийся в этом популярном напитке, способствует повышению концентрации и внимания, стимулируя центральную нервную систему.

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Мартынов отметил, что кофе повышает уровень дофамина и серотонина, что помогает улучшить настроение и снижает риск депрессии. Кроме того, кофе богат антиоксидантами, которые защищают мозг от старения и различных расстройств.

Эксперт рекомендует употреблять 300-400 миллиграммов кофеина в день — это эквивалент 3-4 чашек кофе для здорового человека. Умеренное потребление этого напитка может стать не только приятным ритуалом, но и полезной привычкой для поддержания психического здоровья.