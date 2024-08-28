Завтракать нужно утром, через некоторое время после пробуждения, не отодвигая первый прием пищи ближе к обеду. Также плохой вариант - ограничиваться кофе или бутербродом, чем-то сладким. Такой завтрак запускает опасные процессы в организме. Об этом рассказала гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева, объяснив, почему также не рекомендуется каждый день начинать с каши. Материал об этом опубликован в Telegram-канале врача.

"Когда мы не завтракаем, у нас растет в течение дня энергетический долг... В итоге вечером мы приходим домой и сметаем все на своем пути. Мы переедаем, и это ведет к лишним килограммам, метаболическим нарушениям, сахарному диабету второго типа", - предупредила Диляра Лебедева.

Лучшее время для завтрака с точки зрения особенностей функционирования желудочно-кишечного тракта - с 6 до 9 утра.

"Из чего должен состоять полезный завтрак? Чаще всего мы едим какие-то каши, бутерброды. Я считаю, что это неправильно. Потому что утро - время контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы. Когда мы добавляем на завтрак углеводы (каши на молоке, хлеб, много фруктов), то мы дополнительно поднимаем уровень глюкозы, вынуждаем поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина. В итоге поджелудочная железа дает инсулина больше, чем необходимо. Она не знает, сколько углеводов вы съедите, и выработает с запасом", - объяснила врач.

Безусловно, это негативно сказывается на работе органа и организма в целом. Неслучайно после углеводного завтрака люди отмечают через два часа появление желания перекусить. Кто-то говорит об упадке сил.

Диляра Лебедева отметила, что оптимален низкоуглеводный завтрак.