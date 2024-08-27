Диетолог назвала пять ягод, которые нужно регулярно есть пожилым

Людям старше 60 лет важно регулярно есть чернику, клубнику, малину, ежевику и облепиху, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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Она напомнила, что ягоды содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. В частности, большую пользу организму может принести черника.

Не менее полезна для пожилых и клубника: в ней много витамина C, который помогает укрепить иммунную систему. Благодаря содержанию флавоноидов ягода позволяет улучшить память и работу мозга, а антиоксиданты поддерживают здоровье кожи.

"Малина содержит магний, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. В ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение, что тоже важно для пожилых людей", – указала Мухина.

Важна и облепиха: она способствует снижению уровня холестерина, а также богата витаминами A и E, полезными для зрения и кожного покрова, добавила диетолог. Кроме того, облепиха содержит омега-7 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье слизистых.

При этом специалист предупредила, что ягоды могут вызвать аллергическую реакцию у предрасположенных к ней людей. Поэтому перед употреблением при желании можно проконсультироваться с врачом.

"Рекомендованные порции ягод – одна-две чашки в день", – заключила эксперт.

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