Как получить максимальную пользу от сезонных ягод

Нутрициолог, член Ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова объяснила, как получить максимальную пользу из сезонных ягод.

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Эксперт объяснила, что в конце лета нужно подготовить свой организм к периоду осенних и зимних простуд, укрепить иммунитет. Многие ягоды помогают вырабатывать в организме интерферон, который борется с простудными заболеваниями. В августе-сентябре они помогут насытить организм витаминами, флавоноидами и минералами.

Шарапова отметила, что лучше есть свежие ягоды, так как при термической обработке многие витамины исчезают практически полностью. Излишки ягод стоит заморозить — это лучший способ сохранить витамины на зиму.

Нутрициолог добавила, что при выборе сезонных ягод необходимо обращать внимание сразу на несколько признаков. Ягода должна быть сухая и без гнили. Продукт лучше покупать на развес, а не в лотке, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В свою очередь терапевт Наталия Ефимова отметила, что ягоды малины не могут заменить антибиотики в случаях серьезных инфекций, но могут стать дополнением к основному лечению, передает газета «Петербургский дневник».

Наибольшее количество полезных веществ сохраняется в «холодном» варенье и «пятиминутке». Об этом рассказала врач-диетолог Мария Миркискина.