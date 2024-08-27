Если вы хотя бы раз интересовались стоимостью витаминов, то наверняка замечали, насколько широк диапазон цен. Но стоит ли переплачивать за бренды? Однозначного ответа на этот вопрос у экспертов нет. «Более высокая цена на пищевую добавку не обязательно означает, что она качественная. Вы не можете посмотреть на упаковку, стоимость и сказать:

"Так, это некачественное, потому что дешевое"», — объяснил Махтаб Джафари, профессор фармацевтических наук в Калифорнийском университете в интервью HuffPost.

Важно, чтобы на упаковке была указана правильная дозировка — слишком высокая доза может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Известны случаи медикаментозного повреждения печени из-за пищевых добавок, содержащих слишком высокие дозы витаминов или другие опасные ингредиенты», — рассказал Эбне Рафи, специалист по фармакологии в университетской больнице в Огайо.

Специалисты сошлись во мнении, что, помимо изучения отзывов и исследований, лучший способ выбрать хорошие витамины по приемлемой цене — посоветоваться с врачом, заодно согласовав порядок их приема и совместимость.