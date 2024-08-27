Фитнес-эксперты озвучили лучшие упражнения для сохранения молодости

Эксперты по фитнесу назвали несколько упражнений, которые помогут сохранить молодость тела после 50 лет. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

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Помочь в этом сможет боковая ходьба. Она подходит для развития ягодичных мышц, а также мышц, отводящих бедра. Такое упражнение снимает нагрузку с нижней части спины. Еще полезно делать боковые, или обратные выпады: они помогут активизировать мышцы-стабилизаторы, улучшить координацию и устойчивость.

Еще одно полезное упражнение — ягодичный мостик. Он помогает укрепить не только ягодицы, но и подколенные сухожилия, а еще улучшает состояние позвоночника.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий. Кроме того, для его выполнения не требуется никакой дополнительный инвентарь, и оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.