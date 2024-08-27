Врач порекомендовала проходить медобследование перед диетой

Необходимо оценить уровень глюкозы и холестерина.

© РИА Новости

Важно также понимать, насколько организм обеспечен витаминами и железом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина.

«Похвально стремление человека, который стремится выяснить какие-то особенности своего здоровья, чтобы наладить питание. Другое дело в том, что если уж мы решили этим заняться, то первое, какое обследование нужно пройти, это банальный биохимический анализ крови, который нам покажет уровень холестерина и глюкозы. Дополнительно можно посмотреть обеспеченность тем же витамином D — это более важные показатели. Обеспеченность железом — для женщин. Его можно даже сдать в поликлинике, за исключением витамина D, например. В зависимости от этих показателей однозначно нужен индивидуальный подход. Гипохолестеринемический — такой тип питания. Или, например, вдруг выявляется повышенный уровень глюкозы в крови — тоже будут определённые диетические рекомендации».

Ранее диетолог констатировала малоэффективность препаратов для похудения у людей, не меняющих образ жизни. Ради снижения веса необходимо корректировать пищевое поведение. В противном случае «вернётся всё то же самое». Назначение аналогов «Оземпика» при ожирении оправданно. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.