Ортопед объяснил, почему нужно отказаться от высоких каблуков

Высокие каблуки перегружают передний отдел стопы, что провоцирует формирование поперечного плоскостопия. Об этом в эфире «Каскада» рассказал врач-ортопед-травматолог Владимир Маслов.

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Он уточнил, что в норме высота каблука должна составлять 2–4 см. А каблуки выше носить можно, но очень осторожно.

«Обувь с каблуками можно носить, но недолго. Надевать на 2 часа. Для подхода в театр, в кино, на какие-то встречи. Носить ежедневно нельзя, так как формируется плоскостопие», — рассказал Владимир Маслов, ортопед-травматолог.

А это, как уточнил врач, деформация большого пальца. Та самая косточка, которая выпирает возле большого пальца. В основном такой дефект появляется у женщин. И у мужской обуви тоже должен быть каблук. Его высота около 2 см. Также необходимо несколько супинаторов для продольного свода и поперечного.