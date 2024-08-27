Кокосовая вода: все плюсы и минусы экзотического продукта
Кокос — не самый популярный продукт на нашем столе, при этом он невероятно полезен для организма. Больше всего внимания стоит уделить кокосовой воде, которая имеет мало общего с молоком кокоса, которое образовывается путем смешивания воды с мякотью. Диетолог Полина Верникова рассказала нам о пользе экзотического продукта и предупредила, в каких случаях от него стоит отказаться.
Кокос восполняет дефициты
Конечно не все.
Полина: «Неразбавленная кокосовая вода помогает нам получить белок, витамин С, натрий, марганец, магний и калий».
К слову, кокосовая вода низкокалорийная, так что вы легко можете вписать этот напиток в свой рацион, если следите за формой. Главное, постараться не увлекаться мякотью кокоса, которая содержит довольно много жиров.
Исключены проблемы с почками
Все мы знаем, что несколько литров чистой воды в день помогает избежать камней в почках, с этой задачей неплохо справляется и кокосовая вода. Камни в органах состоят из кристаллов кальция и оксалата. Кокосовая вода удерживает кристаллы от прилипания к стенкам почек.
Нормализация давления
Полина: «Людям с повышенным артериальным давлением я рекомендую обратить внимание на кокосовую воду. Все дело в том, что в ней содержится достаточно калия, который, в свою очередь, значительно снижает давление».
Кокосовая вода неплохо разжижает кровь, что тоже относим к неоспоримым плюсам. Естественно, использование натурального продукта не исключает прием лекарств, назначенных врачом.
Пищеварительная система будет работать без сбоев
Гастрит — крайне неприятное заболевание, с которым приходится уживаться. Регулярное употребление кокосовой воды помогает избежать повышения кислотности в желудке. Помимо прочего, кокос отлично очищает кишечник и может оказаться полезным при выведении токсинов после алкогольного отравления.
Низкий риск диабета
Из-за повышения сахара приходится отказываться от многих продуктов, и здесь на помощь приходит кокос. Он помогает в короткие сроки снизить уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину. Вероятность образования холестериновых бляшек также снижается, ведь, как мы уже говорили, кокос хорошо разжижает кровь.
Кому не стоит увлекаться кокосовой водой
- Если вы довольно аллергичный человек, будьте осторожны с кокосом, так как он серьезный аллерген.
- В период обострения желудочно-кишечных заболеваний также стоит употреблять кокосовую воду с осторожностью.
- Кокосовая вода довольно быстро портится, поэтому долго хранить ее неделями в холодильнике — не лучшая идея.