Кокосовая вода: все плюсы и минусы экзотического продукта

Кокос — не самый популярный продукт на нашем столе, при этом он невероятно полезен для организма. Больше всего внимания стоит уделить кокосовой воде, которая имеет мало общего с молоком кокоса, которое образовывается путем смешивания воды с мякотью. Диетолог Полина Верникова рассказала нам о пользе экзотического продукта и предупредила, в каких случаях от него стоит отказаться.

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Кокос восполняет дефициты

Конечно не все.

Полина: «Неразбавленная кокосовая вода помогает нам получить белок, витамин С, натрий, марганец, магний и калий».

К слову, кокосовая вода низкокалорийная, так что вы легко можете вписать этот напиток в свой рацион, если следите за формой. Главное, постараться не увлекаться мякотью кокоса, которая содержит довольно много жиров.

Исключены проблемы с почками

Все мы знаем, что несколько литров чистой воды в день помогает избежать камней в почках, с этой задачей неплохо справляется и кокосовая вода. Камни в органах состоят из кристаллов кальция и оксалата. Кокосовая вода удерживает кристаллы от прилипания к стенкам почек.

Нормализация давления

Полина: «Людям с повышенным артериальным давлением я рекомендую обратить внимание на кокосовую воду. Все дело в том, что в ней содержится достаточно калия, который, в свою очередь, значительно снижает давление».

Кокосовая вода неплохо разжижает кровь, что тоже относим к неоспоримым плюсам. Естественно, использование натурального продукта не исключает прием лекарств, назначенных врачом.

Пищеварительная система будет работать без сбоев

Гастрит — крайне неприятное заболевание, с которым приходится уживаться. Регулярное употребление кокосовой воды помогает избежать повышения кислотности в желудке. Помимо прочего, кокос отлично очищает кишечник и может оказаться полезным при выведении токсинов после алкогольного отравления.

Низкий риск диабета

Из-за повышения сахара приходится отказываться от многих продуктов, и здесь на помощь приходит кокос. Он помогает в короткие сроки снизить уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину. Вероятность образования холестериновых бляшек также снижается, ведь, как мы уже говорили, кокос хорошо разжижает кровь.

Кому не стоит увлекаться кокосовой водой