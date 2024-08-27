Офтальмолог рассказал, как справиться с переутомлением глаз

Переутомление глаз (астенопия) в наш век гаджетов может появиться даже у ребенка. Офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал aif.ru, какие факторы приводят к переутомлению глаз и как их лечить.

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Прежде всего, астенопию вызывает длительная нагрузка на глаза, например, работа за компьютером, особенно при неподходящем освещении и с неправильно расположенным монитором.

В группе риска - водители и те работники, чей труд требует неустанного внимания, так как глаза очень устают от непрерывного фокуса.

Переутомиться глаза могут, если неправильно подобрать очки или линзы, а также от астигматизма. В таком случае у человека может быть постоянное перенапряжение в глазах, а он об этом и не догадывается.

Распознать у себя симптомы астенопии самостоятельно возможно, об этом говорят затуманивание глаз, чувство песка, головные боли. Но вот справиться без помощи специалиста будет очень непросто, подчеркивает Светлаков, и рекомендует безотлагательно обратиться к врачу.