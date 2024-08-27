Как укрепить иммунитет перед сезоном гриппа

Обычно сезон гриппа начинается в середине осени, однако уже сейчас некоторые жители Подмосковья ощущают недомогание. Все возвращаются из отпусков, собираются на учебу и работу, становится больше народа в транспорте и торговых центрах. В такой обстановке легко подхватить вирус, особенно если иммунитет ослаблен. Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская рассказала изданию «Вести Подмосковья», как укрепить иммунитет уже сейчас, в конце лета.

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«Вакцинироваться против гриппа можно уже в сентябре. Иммунитет выработается в течение двух недель. Прививки не дают стопроцентную защиту, но снижают шансы заразиться и позволяют легче перенести болезнь. Перед началом осеннего сезона гриппа и ОРВИ следует скорректировать образ жизни: больше гулять, двигаться и заниматься спортом, разнообразно питаться, выбирая продукты с витаминами и клетчаткой, хорошо высыпаться», - посоветовала специалист.

Врач обратила внимание, что хронический стресс и недосып делают человека более уязвимым перед инфекциями. Поэтому следует высыпаться 7-9 часов и стараться минимизировать эмоциональный перегруз с помощью йоги, медитации и любимого хобби. Также 20-30 минут легких физических нагрузок положительно влияют на иммунитет. «Считается, что ослабленный иммунитет и восприимчивость к простудам связаны и с нехваткой витамина D. Поэтому в солнечные дни важно проводить время на улице», - отметила Ольга Малиновская. Кроме того, перед осенним сезоном можно сдать базовые анализы и оценить с врачом состояние своего организма.