Назван полезный сухофрукт для худеющих

Чернослив может быть крайне полезен, если ваша стратегия поддержания нормального веса — это поиск способов насыщения без вреда для фигуры, а не голодание.

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В одном из исследований закуску из чернослива сравнили с хлебом: оба перекуса содержали одинаковое количество калорий и схожий состав макроэлементов. Добровольцы без избыточного веса и проблем со здоровьем ели перед едой чернослив либо хлеб, а затем группы поменялись местами.

Исследователи обнаружили, что употребление чернослива приводило к насыщению меньшим количеством калорий во время последующего приема пищи, кроме того, испытуемые съедали меньше десерта и сообщили об уменьшении чувства голода и желания перекусить в промежутке между перекусом и приемом пищи.

Ученые пришли к выводу, что «секрет» чернослива — в высоком содержании клетчатки. Несмотря на сладость этого сухофрукта, считается, что его употребление не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Это также может быть связано с меньшим чувством голода.