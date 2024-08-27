Названы неожиданные свойства арбуза

Арбуз положительно влияет на мужскую фертильность, так как содержит антиоксидант ликопин, рассказала в беседе с РИАМО нутрициолог Ольга Ильичева. По ее словам, этот антиоксидант также защищает кожу от солнечных лучей.

Специалист объяснила, что в арбузе содержится аминокислота цитруллин, которая выводит токсичный аммиак из организма и стимулирует выработку оксида азота. Это вещество поддерживает сердечно-сосудистую систему и регулирует артериальное давление. Также цитруллин повышает выносливость и увеличивает уровень энергии.

Арбузом хорошо утолять жажду, его мякоть на 90% состоит из воды. К тому же сок поможет восполнить электролиты, которые мы теряем с потом. Рекомендованная порция арбуза — 300 г — содержит калий в количестве примерно 8–10% от суточной потребности и около 7% магния, — отметила нутрициолог.

Ильичева добавила, что арбуз снижает риск развития мочекаменной болезни, так как уменьшает риск образования кристаллов оксалатов кальция. Кроме того, эта ягода является естественным мочегонным средством.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что арбузная диета может привести к обострению заболеваний ЖКТ и набору веса. По ее словам, при таком способе похудения сильно страдает здоровье.