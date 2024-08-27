Чем опасны витаминные капельницы

Витаминные капельницы, которые ставят для оздоровления и восстановления организма, могут привести к отеку мозга и аритмии, рассказал «Газете.Ru» терапевт Арутюн Варданян. По его словам, в большинстве случаев такие витаминные «коктейли» не приносят ожидаемого эффекта.

Любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится: физраствор, раствор кристаллоидов (калия, натрия, хлора), препарат железа или витамины. Избыток калия может привести к аритмии, фибрилляции желудочков — а это уже жизнеугрожающее состояние. А избыток натрия может стать причиной отека головного мозга, — объяснил врач.

Варданян добавил, что прежде чем начинать курс подобных капельниц, необходимо проконсультироваться со специалистом и сдать соответствующие анализы. Он уточнил, что только таким образом можно установить, каких именно витаминов не хватает в организме.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что употребление съедобных ягод синего и красного цветов поможет подготовить организм к наступлению осени. По его словам, наибольшую пользу несут малина, клубника, красная смородина, а также черника и голубика.

Специалист подчеркнул, что к числу полезных ягод также относят облепиху. Она содержит в себе витамин Е, а также бета-кератин. В свою очередь, малина и ежевика богаты силицилатами — противовоспалительными веществами, облегчающими течение простудных заболеваний.