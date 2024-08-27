Развеян миф о пользе солнечных ванн для выработки витамина D

При этом нехватка этого витамина — проблема чуть ли не половины россиян. И многие эксперты рекомендуют напитывать им организм именно самым естественным путём — почаще бывать на улице. «Секрет фирмы» выяснил, почему это не лучший способ восполнения нехватки витамина и есть ли смысл принимать его ради профилактики.

© РИА Новости

Справка

Витамин D вырабатывается только под ультрафиолетом определённого диапазона (УФ-В, или UVB). А вообще, солнечное излучение — это целый спектр волн разной длины и цвета.

Минимальная доза витамина D — 400 ME в день. Оптимальная суточная доза витамина D для большинства взрослых — 600 МЕ. Для людей старше 70 лет может потребоваться до 800 МЕ в день. Для беременных, по ВОЗ, не менее 600 МЕ в день, рассказала «Секрету фирмы» терапевт сервиса DocMA Анна Бирюкова.

Почему набирать витамин D на солнце — не лучшая идея

Во-первых, ультрафиолетовое излучение опасно. Для защиты от последствий его воздействия рекомендуют солнцезащитные средства.

Они мешают выработке витамина D, но защищают от проблем со здоровьем. Ультрафиолет ускоряет процессы старения кожи, замедляет выработку коллагена, а в перспективе даже может спровоцировать рак кожи.

Во-вторых, чтобы обеспечить себя минимальной дневной дозой, житель средней полосы России должен выполнить одно из условий:

ежедневно быть на полуденном солнце (то есть с 10 до 16 часов) от 5 до 30 минут (в зависимости от цвета и чувствительности кожи);

не реже 2 раз в неделю принимать солнечные ванны с минимумом одежды и без использования солнцезащитных средств (так как они мешают синтезу мелатонина и витамина D в коже).

При этом уровень солнечного освещения меняется исходя из времени года, погоды и параллели.

«Считается, что жители широт выше 37-й параллели испытывают дефицит солнечного света и просто не могут получить его достаточно для синтеза витамина D».

Но в России даже самая южная точка в республике Дагестан находится на 41-й параллели северной широты. По сути, вся Россия в зоне риска