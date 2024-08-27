Три простых продукта для крови, которые очистят сосуды от ядов

Сердечно-сосудистые недуги проще предупредить, нежели потом лечить. Для этого важно отказаться от вредных привычек, быть физически и социально активным, работать со стрессами и правильно питаться.

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Кардиолог и аритмолог Мария Серова указала на ряд продуктов, которые доступны каждому и вместе с тем обладают доказанной эффективность в профилактике недугов сердца и сосудов. Суть в том, чтобы в рационе присутствовали антиоксиданты и клетчатка, способные укрепить стенки сосудов, предотвратить воспаления, регулировать сахар и холестерин. Последние в избытке превращаются в своего рода яд для сосудов.

Способствует нормальному уровню гемоглобина, хорошему кровообращению и эластичности сосудов гранат.

Еще один простой продукт, который предотвращает "засоры" плохим холестерином и помогает поддерживать стабильный уровень сахара, - овсянка. Кстати, блюдо будет еще полезнее, если сочетать его с грецкими орехами.

"Ежедневно съедая небольшую горсть грецких орехов, можно даже немного снизить уровень холестерина", - передает aif.ru со ссылкой на врача.

Стоит обратить внимание и на томаты. Витамины PP и С, а также другие важные вещества в привычном овоще способствуют очищению сосудистых стенок.