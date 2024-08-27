Кардиолог перечислил самые полезные каши для сердечников

Пациентам, страдающим болезнями сердца, стоит добавить в рацион овсянку, пшенную и гречневую каши, посоветовал профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. В беседе с NEWS.ru врач отметил, что овсяная каша легко усваивается, имеет сбалансированный состав, а клетчатка стимулирует работу кишечника.

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Самая полезная каша для людей с кардиологическими заболеваниями — овсяная. Она без проблем усваивается, имеет сбалансированный состав, а клетчатка в ее составе стимулирует хорошую работу кишечника. Не менее хороши гречневая и пшенная каши — обе также прекрасно сбалансированы по содержанию белков и углеводов, а гречка, кроме того, еще и прекрасный источник железа, — пояснил Шехян.

По словам кардиолога, каши должны быть в рационе, так как они снабжают организм важнейшими минералами и микроэлементами. Он уточнил, что данное блюдо помогает поддерживать организм в оптимальном состоянии и исключить ненужную нагрузку на сердце и сосуды. Шехян предупредил, что каши не стоит сочетать с жирной и жареной пищей.

Сердечникам лучше всего готовить блюдо на пару или варить, порекомендовал врач. Он добавил, что стоит отказаться от сливочного масла: чем его меньше, тем быстрее оздоравливаются сосуды. Кардиолог также призвал не добавлять в блюда соль, чтобы избежать задерживания воды в организме и повышения артериального давления.

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко ранее рассказала, что манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, полезна благодаря витаминам группы B, а также E и PP. Она отметила, что продукт богат магнием, кремнием, фосфором, железом, цинком, кобальтом и калием.