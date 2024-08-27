Названы витамины и минералы, необходимые для здоровья зубов

Чтобы зубы оставались здоровыми, организму необходимы кальций, фосфор и витамин D, заявила врач-стоматолог Наталья Тышкевич. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что кальций является одним из основных строительных элементов, который отвечает за прочность и минерализацию зубов, а также предупреждает развитие кариеса.

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Кальций — один из основных строительных материалов. Отвечает за прочность и минерализацию зубов, предупреждая развитие кариеса. Фосфор участвует в укреплении зубной эмали и костной структуры челюсти. Работает в тандеме с кальцием, обеспечивая его правильное усвоение и распределение в организме. Кроме того, фосфор необходим для поддержания кислотно-щелочного баланса ротовой полости, — пояснила врач.

По ее словам, жирорастворимый витамин D тем временем необходим для усвоения кальция. Она уточнила, что витамин регулирует всасывание минерала и обеспечивает его оптимальное распределение. Получить кальций можно из молочных продуктов, сои, миндаля и зелени, а фосфор — из мяса, рыбы, яиц, морепродуктов и злаков. Чтобы обеспечить нормальное содержание витамина D в организме, стоматолог посоветовала добавить в рацион рыбий жир, яичный желток и жирную рыбу.

Тышкевич отметила, что для нормального формирования и функционирования соединительной ткани нужен витамин С. Его дефицит провоцирует развитие воспалительных заболеваний, кровоточивость и отечность, предупредила врач. Получить витамин С можно из цитрусовых, красного перца, шиповника, черной смородины и земляники.

Кроме того, по словам стоматолога, для здоровья зубов нужен витамин А, отвечающий за формирование зубной эмали и слизистой, витамин К, который необходим для нормальной свертываемости крови и заживления микроповреждений, и железо, дефицит которого провоцирует воспаления. Источниками витамина А являются печень, рыбий жир, морковь, сладкий перец и зеленые листовые овощи, витамина К — шпинат, капуста, печень, сыр, яйца, а железа — красное мясо, печень, гречка и зелень, рассказала врач.

Цинк необходим для формирования зубной эмали и профилактики кариеса. Он также играет важную роль в поддержании иммунитета, что помогает предотвращать воспаления в полости рта. Цинка много в морепродуктах, бобовых, орехах, печени и красном мясе, — добавила Тышкевич.

Врач-стоматолог Анастасия Бородина ранее рассказала, что нужно обратить внимание на щетину, которая должна быть строго ровной и без зигзагов, чтобы выбрать правильную зубную щетку. По ее словам, также на зубной щетке должна быть маленькая рабочая часть, поскольку так можно будет эффективно чистить зубы.