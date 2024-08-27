Перечислены напитки, которые снижают уровень сахара в крови

Поддержание уровня глюкозы в крови в норме (70−100 мг/дл) помогает защититься от развития сахарного диабета. И вот какие напитки снижают показатели сахара.

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Вода. Если употреблять её ежедневно в достаточном количестве, то это позволит снизить уровень сахара в крови, «смазать» суставы, принесёт пользу общему здоровью. Обычно специалисты рекомендуют взрослым выпивать от 2 до 3,7 л воды в сутки. Особенно полезна для уровня глюкозы минеральная вода.

Зелёный чай. Некоторые исследования показывают, что он может контролировать уровень сахара в крови. Однако необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы понять, влияет ли зелёный чай на этот показатель. Безопасно для здоровья выпивать до восьми чашек этого чая в день, но при беременности или кормлении грудью — до шести.

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Томатный сок. Ликопин, органическое соединение в томатах, снижает уровень сахара в крови. Это показали исследования. Как антиоксидант действует и ликопен. При этом нужно употреблять томатный сок без сахара. Примерно две-три чашки томатного сока позволят удовлетворить ежедневную норму потребления овощей.

Чёрный чай. Антиоксиданты в его составе помогают снизить риск возникновения диабета. Результаты одного исследования показали, что при употреблении более одной чашки чёрного чая в сутки вероятность развития диабета снижается на 14%. В ходе другой работы учёные обнаружили, что теафлавины в этом чае снижают воздействие вредных для здоровья свободных радикалов.

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