Чем полезен сладкий картофель

По словам диетологов, сладкая картошка богата питательными веществами. Среди них — клетчатка, витамин А, калий. И это ещё не всё.

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Польза для сердца. Сладкий картофель даёт организму калий и клетчатку. В одной чашке запечённого такого картофеля — примерно 24% дневной нормы клетчатки и 20% суточной нормы калия. Клетчатка снижает уровень холестерина, а калий — кровяное давление.

Защита зрения. Одна чашка варёной сладкой картошки содержит 213% дневной нормы бета-каротина. Это вещество помогает поддерживать остроту зрения. Также бета-каротин лучше преобразовывается в витамин А, если употреблять батат с жирами.

Контроль уровня сахара в крови. В одной чашке кубиков сладкой картошки — 4 г клетчатки. Она замедляет пищеварение, обеспечивает равномерное высвобождение сахара в кровь, помогает избежать скачков уровня глюкозы в крови. В состав сладкого картофеля входят флавоноиды и полифенолы, способствующие усвоению глюкозы и улучшению секреции инсулина. Также благодаря варке этот картофель приобретает низкий или средний гликемический индекс. И чем дольше продукт находится в кипящей воде, тем ниже этот индекс.

Поддержание иммунитета. Один запечённый сладкий картофель содержит 156% суточной нормы витамина А. Этот витамин усиливает иммунный ответ организма.

Улучшение здоровья кишечника. Для здоровья кишечника нужна клетчатка. Она есть в сладкой картошке. При употреблении большего количества клетчатки стул становится регулярным.

Универсальность. Сладкий картофель может вписаться в большинство рационов.

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Но есть у батата (сладкого картофеля) и пара недостатков.

Может сделать кожу оранжевой. Это происходит при употреблении большого количества бета-каротина из моркови и батата. Однако для этого вам нужно будет съедать около 3 чашек нарезанного кубиками батата или полторы картофелины среднего размера ежедневно в течение нескольких месяцев.

Содержит большое количество оксалатов. Люди, у которых есть камни из оксалата кальция (наиболее распространённый тип камней в почках), должны избегать больших порций сладкого картофеля. В таком картофеле очень много оксалатов: 54 мг на ½ чашки.

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