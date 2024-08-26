Тренер объяснил, как с помощью спорта справиться со стрессом

Проблема «заедания» негативных эмоций продолжает оставаться актуальной для жителей нашей страны. Политические события или проблемы на работе — все это приводит к росту уровня стресса. В такой ситуации еда, по сути, — это разрешенное развлечение. Какие методы борьбы с негативными эмоциями намного эффективнее «заедания», «Газете.Ru» рассказала фитнес-эксперт, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

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«Далеко не все люди знают, что спорт помочь снять стресс в нестабильное время. Занятия спортом, активные или расслабляющие тренировки, действительно, позволяют снимать стресс и бороться с негативными эмоциями. Существует немало исследований (2021, 2019, 2018) на эту тему, также это подтверждает регулярный анализ обратной связи от клиентов, которые занимаются в наших студиях, а это более 100 тыс. женщин», — объяснила она.

Однако люди, испытывающие стресс, тревожность и другие негативные эмоции, как правило, теряют мотивацию. Им сложно заставить себя пойти на тренировки или даже выйти на пробежку. А еда и покупки — гораздо более доступны, не нужно никуда идти, достаточно протянуть руку до холодильника или взять телефон. Именно из-за снижения мотивации происходит неправильный выбор.

Помочь встать на правильный путь и выбрать здоровье и спорт вместо еды могут некоторые методы.

«Занятия с тренером (он возьмет на себя задачу по вашей мотивации и поставит технику упражнений); поддержка близких (тренируйтесь в компании друзей и близких); публичная постановка цели (расскажите в соцсетях, что обещаете заниматься спортом и достигнуть конкретных результатов); метод «пряника» (за регулярность тренировок обещайте себе значимый, но полезный приз, например, билет на дорогой спектакль)», — рассказала эксперт.

Крайне важно выбрать правильное направление спортивной нагрузки. Иногда люди стараются задавить стресс и негативные эмоции безмерной нагрузкой, но это приводит к обратному эффекту.

«Рекомендую, попробовать несколько разных направлений фитнеса и внимательно прислушиваться к своему организму: что вы чувствуете после занятий, хочется ли вам продолжать заниматься? Растяжка, йога, плавание, балет — это те направления, которые больше успокаивают, снимают напряжение, расслабляют. Поэтому начните пробовать именно с таких направлений «мягкого» фитнеса», — посоветовала тренер.

Физическая нагрузка должна быть умеренной и осознанной. Человеку в стрессе точно не стоит загружать себя ежедневными тренировками. Два раза в неделю посетить полноценную часовую тренировку и добавить физической активности (прогулки пешком или на велосипеде, подъем по лестнице, пробежка) в течение недели будет достаточно.