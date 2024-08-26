Терапевт объяснил, как избежать отравления арбузом и дыней

Конец лета и начало сентября — сезон созревания арбузов и дынь, которые нередко становятся причиной расстройств ЖКТ. Почему это происходит и что делать при отравлении бахчевыми, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Причины отравления

По словам эксперта, при покупке арбуза или дыни важно помнить, что они собираются с земли, на поверхности которой находится большое количество бактерий, например кишечная палочка.

«Чтобы избежать отравлений и проблем с ЖКТ при покупке бахчевых, нельзя надрезать и пробовать их, потому что бактерии с корки могут проникнуть в продукт. Также стоит воздержаться от потребления арбуза и дыни, корка которых повреждена и на ней есть признаки гниения. Скорее всего, внутри уже развиваются инфекции. Плоды должны быть плотными на ощупь», — пояснил Кондрахин.

В некоторых случаях люди сталкиваются с отравлениями из-за недобросовестных поставщиков, отметил терапевт.

«Для того чтобы продать все арбузы или дыни, даже если они не совсем спелые, поставщики накачивают арбуз сахарным сиропом. Но в момент прокола туда заносится инфекция с немытой корки и начинается процесс гниения внутри плода», — сказал специалист.

Также если ягода давно лежит на прилавке, она может начать бродить, дополнил Кондрахин.

«Этот процесс создает среду для появления грибков, которые являются токсинами для организма. Поэтому если у плода появился неприятный запах пахнет, лучше от него воздержаться», — предупредил врач.

Чтобы избежать отравлений, терапевт рекомендовал не доедать плод до корки.

«Все токсины находятся в корке арбуза или дыни. Она обычно на вкус и вид менее спелая и в ней сосредотачивается большое количество нитратов, которые используют для того, чтобы вырастить плод. Но если человек съест часть арбуза или дыни у самой корки, ничего критичного не произойдет, потому что в ней сохранится лишь остаточное количество химических веществ», — рассказал врач.

Что делать при отравлении

Если человек уже столкнулся с отравлением, терапевт рекомендовал: