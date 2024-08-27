Названы опасные способы отбеливания зубов

Отбеливания зубов при помощи так называемых народных средств может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

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Он рассказал о самых популярных средствах — соде, перекиси водорода и угле — и перечислил их минусы. Например, сода — абразивный материал, на цвет зубов она не влияет, а только удаляет налет. Из-за нее на поверхности эмали могут появляться микротрещины. То же может случиться и из-за использования угля. Перекись водорода и вовсе способна спровоцировать химический ожог слизистой рта.

Вместо этого эксперт советует отдать предпочтение другим методам, например профессиональному лазерному или химическому отбеливанию, а также домашнему отбеливанию подобранными врачом средствами.