Диетолог объяснил, чем полезны яблоки и какая разница между их цветами

Сбор урожаев яблок осенних сортов приходится на конец августа. Эти фрукты не хранятся долго, поэтому их лучше сразу есть или варить из них компоты, варенье, добавлять в шарлотки или джемы. В чем польза яблок и какие сорта самые полезные, рассказывает Общественная Служба Новостей со ссылкой на диетолога Полину Журавлеву.

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По ее словам, яблоки богаты витаминами и минералами. Среди полезных микроэлементов, содержащихся в яблоках, выделяют витамины A, C, группы B, PP, E, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Они дарят чувство бодрости, повышают стрессоустойчивость, улучшают мозговую активность и укрепляют сердце.

Однако, по словам специалиста, не следует рассчитывать исключительно на яблоки, так как в одном таком фрукте содержится лишь 8% витамина С и 2% витамина А. В связи с этим для получения дневной нормы витаминов необходимо разнообразить собственный рацион.

«Больше всего в яблоках йода – особенно в косточках. Они уступают в этом лишь морепродуктам. Но косточек много есть нельзя, там помимо йода есть и не очень полезные составляющие, а именно яд амигдалин, он способен убить, поэтому не увлекайтесь. Также в них есть антиоксиданты – лучшие в борьбе против рака. Они, кстати не теряют своих свойств даже после хранения», – заявила Журавлева.

Благодаря исследованиям ученых из США, стало известно, что экстракт яблок блокирует рост раковых клеток. По своей эффективности его можно сравнить с экстрактом клюквы. Однако важно помнить, что яблоки не лечат рак, а лишь помогают организму справиться с болезнью, объясняет специалист

Кроме того, яблоки насыщены железом, что имеет большое значение при кровопотере и малокровии. Их также рекомендуют к приему гипертоникам, потому что они выводят из организма лишнюю соль и воду, снижая кровяное давление.

«В составе яблок также есть полезные кислоты: яблочная, борная, салициловая и лимонная. Они стимулируют пищеварение, способствуют выработке желудочного сока и желчи. Также яблоки это естественный сорбент, так что вместо того, чтобы бежать после отравления за энтеросгелем, съешьте пару-тройку запретных плодов. Очень помогает не только вывести токсины, но и настроить кислотно-щелочной баланс в организме», – указала собеседница ОСН.

Также эксперт напомнила, что яблоки снижают уровень холестерина, сжигают жир и помогают худеть в силу своей низкой калорийности. Так, трехнедельная яблочная диета может снизить уровень холестерина на 30%, а если съедать по два-три яблока в день, то уровень холестерина снизится на 16%.Польза яблок также зависит от их сортов. По словам специалиста в зеленых плодах содержится наименьшее количество сахара, но при этом больше кислот и клетчатки. По словам диетолога, они сказываются на здоровье зубов, не вызывают аллергии, сжигают жир и полезны для диабетиков.

В составе желтых яблок больше сахара и пектина. Они способствуют более эффективному выводу шлаков из организма, формированию здоровой микрофлоры и желчеотделения, способствуют созданию здоровой микрофлоры и полезны для печени.

Красные, в свою очередь, помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени. Придают коже красотку и ровный цвет лица. Красные плоды не советуют диабетикам.

«Перечислять все сорта не буду, укажу цвета. Стоит отметить, что именно тот цвет, который вам нравится больше или хочется съесть, интуитивно подталкивает к тому, чего вам не хватает в организме в данный момент», – подчеркнула Журавлева.

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