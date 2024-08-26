Микробиолог рассказал, как не заболеть во время отдыха

Летом инфекции могут подстерегать в самых неожиданных местах. Билл Салливан — профессор микробиологии в Медицинской школе Университета Индианы — объяснил, как не заболеть на барбекю, в бассейне или на прогулке.

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Микробы на участке

Мясо и рыба часто содержат вредные бактерии, среди которых сальмонелла, кишечная палочка листерия. Поэтому обязательно мойте руки и дезинфицируйте поверхности и посуду. Чтобы избежать перекрёстного заражения, не храните сырое мясо рядом с готовыми продуктами. Мясные продукты необходимо готовить при правильной температуре, чтобы гарантировать уничтожение патогенов.

Помимо бактерий, острое пищевое отравление может вызвать паразит под названием Toxoplasma gondii. Паразиты токсоплазмы выделяются в виде микроскопических ооцист с фекалиями инфицированных кошек. Они сохраняются в окружающей среде год и более, и их могут случайно проглотить другие животные, а также люди.

Следует носить перчатки во время работы в саду, мыть фрукты и овощи и следить за тем, чтобы в детской песочнице не было кошачьих фекалий.

Микробы в воде

Запах хлора — хороший признак того, что воду обрабатывают для уничтожения вредных микроорганизмов, однако некоторые из них могут выживать в такой воде несколько минут и даже дней. Это, например, норовирус, кишечная палочка и лямблии.

Случайное проглатывание этих микробов может вызвать проблемы с желудком, в том числе диарею, которая может привести к обезвоживанию. Чтобы избежать заражения, не глотайте воду.

Бактерии в воде, попавшие в ухо, могут спровоцировать болезненную инфекцию, известную как «ухо пловца». Её можно предотвратить, надев беруши для купания.

Микробы на прогулке

Во время похода или кемпинга вы можете наткнуться на воду, которая выглядит достаточно чистой, чтобы её можно было пить, но не поддавайтесь искушению. Обязательно кипятите или правильно фильтруйте воду, чтобы избежать заражения кишечной палочкой, лямблиями и криптоспоридиями. Эти кишечные патогены вызывают спазмы, тошноту и диарею.

Опасность представляют и насекомые, в том числе комары и клещи. Они являются переносчиками серьёзных заболеваний. Поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности и использовать репелленты.