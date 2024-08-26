Чихание: останавливается ли сердце и почему нельзя зажимать нос

В этот момент может сбиться сердечный ритм, но орган не перестаёт работать.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов.

«При чихании ритм сердца сбивается, но сердце не останавливается, это всё отрегулировано нервной деятельностью, умереть от чиха нельзя. Сдерживание чихания не вредит, это то же самое, если сдержать кашель. Вредно зажимать нос, создается высокое давление в зоне носоглотки, слуховой трубы, это может вызвать дискомфорт в области барабанной перепонки. На громкость чихания темперамент не влияет. Есть те, кто могут тихо чихать, а есть те, кто не может чихать бесшумно».

Ранее инфекционист заявил о 6-метровой летучести патогенов при чихании. Вирусы распространяются по воздуху, как и большинство бактерий. Особенно это опасно во влажной среде, вероятность заразиться в ней выше. Об этом сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.