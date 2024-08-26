Диетолог Лилия Румянцева рассказала о быстром способе похудения на яблочной диете. По словам специалиста, за счет содержания пектина яблоко дает чувство сытости, но при этом обладает малой калорийностью.

По словам диетолога Лидии Румянцевой, яблоко – хитрый фрукт, который при всей своей низкокалорийности, порядка 70 килокалорий, может очень быстро насытить и избавить от чувства голода.

Такой эффект оказывает пектин, содержащийся в яблоках. Он обволакивает желудок, подавляет чувство голода, но при этом ускоряет обмен веществ.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Румянцева предложила яблочную диету, благодаря которой за неделю можно скинуть до пяти килограммов лишнего веса. Так, на завтрак предлагается съесть 100-150 г нежирного творога и одно яблоко.

Пообедать можно овощами на пару и рыбой, а поужинать - 50 г сыра твердых сортов, фруктами. Между приемами пищи можно употреблять свежие яблоки.

Помимо избавления от лишних килограммов такая диета поможет очистить организм от токсинов и лишней жидкости, заверила врач. Что касается количества яблок – допустимо съедать в день до 1,5 кг яблок за 3–4 приема пищи. И обязательно выпить до 2 литров воды.

Яблоки можно есть в любом виде – запекать или готовить из них пюре, есть в свежими.

Румянцева отметила, что есть и более щадящий режим питания, основанный на яблочной диете. В течение всего дня можно съесть не более 5 яблок, а помимо них: два яйца на завтрак или овсянку, на обед – нежирное мясо, рис или овощи, на ужин – нежирный творог или сыр твердых сортов. Нельзя забывать о водном балансе, напомнила Румянцева. В день нужно выпивать не менее двух литров воды.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала запекать яблоки при низкой температуре, сохраняя их питательную ценность, или готовить из них домашний сок, а специалист Татьяна Залетова рассказала о пользе клетчатки, содержащейся в яблоках. Она помогает поддерживать баланс микрофлоры, что помогает предотвратить воспалительные процессы в кишечнике.

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