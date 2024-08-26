Нутрициолог назвал овощ, предотвращающий развитие рака

Кабачки содержат онкопротектор сульфорофан, который защищает от опухолевых процессов, а также способствует детоксикации печени. Об этом в интервью РИАМО рассказала эксперт Международного института интегративной нутрициологии Ксения Уваровская.

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«Кабачки еще способствуют выведению лишней жидкости, оказывая мочегонное действие, и снижают артериальное давление — все это благодаря калию — 524 мг на порцию 200 г, что составляет почти 17% от суточной нормы. Также они стимулируют иммунный ответ», — отметила Уваровская.

Она добавила, что кабачки улучшают работу кишечника, поскольку содержат клетчатку. Также, по ее словам, этот продукт снижает холестерин и сахар в крови.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого объяснила, как правильно хранить кабачки.

По ее словам, классические кабачки с твердой кожурой могут так храниться до марта. Однако эксперт отметила, что лучше всего эти овощи замораживать, чтобы они не занимали много места и при этом сохранили вкусовые качества.

Для заморозки она посоветовала использовать свежие кабачки без признаков гнили и инфекции, их можно нарезать на порции и отправить в холод.