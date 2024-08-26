Невролог рассказал, как сохранить хорошую память

Врач-невролог Галина Чудинская из клиники академика Ройтберга поделилась советами, как сохранить ясную память.

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«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти»‎, — рассказала Чудинская.

Важно употреблять продукты, богатые витаминами, белками и жирными кислотами.

Для восстановления от накопленных продуктов обмена веществ мозгу необходим сон 7–8 часов в сутки.

Необходим гормональный баланс, недостаток гормонов щитовидной железы и половых гормонов значительно ухудшает память. Контролируйте давление, поддерживая его в пределах 110/70 — 130/80.

Память — это высшая корковая функция головного мозга. Напрямую связана с вниманием и эмоциональным состоянием человека. Поэтому тревога, депрессия, отвлечение внимания на множество объектов снижают способность к запоминанию. В случае таких состояний человек может иногда забывать названия известных предметов или события, объяснила невролог в интервью РИАМО.

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