Невролог рассказал, как сохранить хорошую память

Невролог Чудинская рассказала, как сохранить хорошую память
Врач-невролог Галина Чудинская из клиники академика Ройтберга поделилась советами, как сохранить ясную память.
«Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — рассказала Чудинская.
Важно употреблять продукты, богатые витаминами, белками и жирными кислотами.
Для восстановления от накопленных продуктов обмена веществ мозгу необходим сон 7–8 часов в сутки.
Необходим гормональный баланс, недостаток гормонов щитовидной железы и половых гормонов значительно ухудшает память. Контролируйте давление, поддерживая его в пределах 110/70 — 130/80.
Память — это высшая корковая функция головного мозга. Напрямую связана с вниманием и эмоциональным состоянием человека. Поэтому тревога, депрессия, отвлечение внимания на множество объектов снижают способность к запоминанию. В случае таких состояний человек может иногда забывать названия известных предметов или события, объяснила невролог в интервью РИАМО.
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