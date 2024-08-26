Кардиолог перечислила шесть полезных для сердца продуктов

Врач — кардиолог-аритмолог Мария Серова рассказала, какие продукты полезны для сердца.

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Эксперт отметила, что поддержание здоровья сердца в пожилом возрасте требует комплексного подхода. В рацион стоит включить ряд продуктов, которые обеспечат оптимальную работу этого органа.

Первый полезный продукт — гранат. Он заметно повышает уровень гемоглобина и налаживает процесс кровообращения. Железо в его составе обеспечивает эластичность сосудов, что необходимо для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Также стоит чаще есть бананы. Они содержат много калия, необходимого для укрепления мышцы сердца.

Врач отметила, что стоит включить в рацион помидоры. Они улучшают состояние сердечного ритма и способствуют очищению сосудистых стенок.

Кроме того, Серова посоветовала чаще есть тыкву, грецкие орехи, овсянку, передает aif.ru.

В свою очередь врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили обратил внимание на средиземноморскую диету — польза этого режима питания для сердечно-сосудистой системы доказана, в отличие от других модных диет, передает «Царьград».

Неправильное питание может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. О том, какие продукты навредят здоровому сердцу, рассказал кардиолог, главный врач клиники «Биомед» Ленар Кашапов.