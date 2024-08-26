Некоторые БАДы оказались способны вызывать зависимость

В последнее время участились случаи добавления запрещенных веществ в биологически активные добавки (БАД). К чему это может привести, рассказала старший преподаватель кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А. П. Арзамасцева Института фармации им. А. П. Нелюбина Анна Суханова.

© Unsplash

«Вследствие употребления БАДов с незаконным содержанием наркотических и психоактивных веществ у человека может развиться наркотическая зависимость», – отметила специалист.

По информации Сухановой, прием добавок сомнительного качества может вызвать серьезные побочные эффекты, связанные с воздействием на различные системы органов. Особенно опасно то, что запрещенные вещества могут негативно повлиять на нервную систему, вызывая нервозность, тревогу, инсомнию и депрессивные расстройства. Важно соблюдать рекомендации доктора для достижения эффекта при приеме необходимых добавок, передают «Известия».

Ранее Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, содержащих запрещенные вещества, включая листья коки, перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные лекарства.