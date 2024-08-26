Названа опасная для здоровья ошибка при выборе еды на завтрак

Биохимик Джесси Инхауспе назвала выбор сладкой еды на завтрак опасной для здоровья ошибкой. Распространенную оплошность она раскрыла изданию HuffPost.

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Эксперт посоветовала отказаться от сладкого на завтрак в пользу соленой пищи, поскольку это поможет избежать резких скачков сахара в крови, влияющих на настроение и уровень энергии. По ее словам, вместо выпечки, печенья и сладостей в первый прием пищи лучше употреблять богатую белком пищу.

«Белок поддерживает уровень глюкозы в крови на высоком уровне, а именно его часто не хватает в традиционном завтраке, состоящем из апельсинового сока, хлопьев или мюсли», — объяснила биохимик.

Инхауспе подчеркнула, что тяга к богатой сахаром и углеводами утром пище может привести к еще большим колебаниям сахара в течение дня и, как следствие, ухудшению самочувствия. Она добавила, что человек даже не поймет, что причиной отсутствия энергии днем стали овсяные хлопья с медом, съеденные утром.

Биохимик посоветовала употреблять на завтрак хумус, авокадо, тунца с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами. Остатки ужина, по ее словам, тоже отлично подойдут для утреннего приема пищи.

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог, аллерголог Андрей Продеус заявили, что отсутствие завтрака приводит к стрессу и снижению продуктивности. По их словам, доказано, что люди, которые не позавтракали и пошли на работу, испытывают больше стресса и менее продуктивны в течение минимум первой половины рабочего дня.