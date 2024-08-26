Сто граммов картофеля в день снизят риск смерти

Ежедневное употребление ста граммов картофеля на четыре процента снизит риск смерти. В первую очередь это относится к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

© Unsplash

Ученые провели исследование, в ходе которого были проанализированы данные о 77 тысячах человек 18–63 лет, прошедших три скрининга здоровья в 1974–1988 годах. Выяснилось, что съедавшие по 14 и более вареных картофелин в неделю имели более низкий риск смерти.

— Это ни в коем случае не призыв есть картошку в огромных количествах. Любого продукта должно быть в меру, иначе можно нанести себе непоправимый вред, — написала Зухра в своем Telegram-канале.

Она отметила, что не стоит есть горячую картошку. При употреблении продукта комнатной температуры не будет резкого скачка глюкозы в крови, а полезные бактерии получат почву для активного роста.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал, стоит ли начинать день с плотного завтрака. При этом после утреннего приема пищи нутриенты поступают в кровь в большом количестве, поэтому организму необходимо время, чтобы все переварить.

Стало известно о самых опасных для организма видах сыров. В них содержатся опасные вещества, которые способны спровоцировать развитие листериоза, энцефалита и менингита.