Диетолог объяснил, что будет, если каждое утро начинать с сытного завтрака
Многие задаются вопросом, почему есть мнение о том, что утро лучше начинать с плотного завтрака. На этот вопрос ответил доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.
Он указал, что такая рекомендация основана на особенностях работы пищеварительной системы человека. После утреннего приема пищи нутриенты поступают в кровь в большом количестве, поэтому организму необходимо время, чтобы все переварить и усвоить важные питательные вещества.
— Если вы плотно позавтракаете, организм успеет переварить пищу в течение дня. При этом важен не объем еды, а ее калораж — более питательные и жирные продукты усваиваются и перевариваются дольше, — пояснил Шкитин.
Эксперт уточнил, что на завтрак рекомендуется употреблять около 40 процентов от всего суточного рациона, чтобы организм успел сжечь все калории, иначе они в конечно итоге приведут к набору избыточного веса.
Так называемый «английский завтрак», включающий в себя жареные сосиски или колбаски, овощи, глазунью, тосты с маслом считает сытным и вполне соответствует рекомендациям, уточнил Шкитин.
В беседе с РИА Новости он добавил, что обед должен составлять около 30 процентов, ужин — 20, а 10 процентов от суточного калоража можно оставить на перекусы в течение дня. На ужин лучше всего подойдет легкоусваиваемая белковая пища, поскольку для ее расщепления и переваривания требуется меньше времени и энергии организма.
Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».