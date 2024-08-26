Что будет, если каждое утро начинать с сытного завтрака

Многие задаются вопросом, почему есть мнение о том, что утро лучше начинать с плотного завтрака. На этот вопрос ответил доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

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Он указал, что такая рекомендация основана на особенностях работы пищеварительной системы человека. После утреннего приема пищи нутриенты поступают в кровь в большом количестве, поэтому организму необходимо время, чтобы все переварить и усвоить важные питательные вещества.

— Если вы плотно позавтракаете, организм успеет переварить пищу в течение дня. При этом важен не объем еды, а ее калораж — более питательные и жирные продукты усваиваются и перевариваются дольше, — пояснил Шкитин.

Эксперт уточнил, что на завтрак рекомендуется употреблять около 40 процентов от всего суточного рациона, чтобы организм успел сжечь все калории, иначе они в конечно итоге приведут к набору избыточного веса.

Так называемый «английский завтрак», включающий в себя жареные сосиски или колбаски, овощи, глазунью, тосты с маслом считает сытным и вполне соответствует рекомендациям, уточнил Шкитин.

В беседе с РИА Новости он добавил, что обед должен составлять около 30 процентов, ужин — 20, а 10 процентов от суточного калоража можно оставить на перекусы в течение дня. На ужин лучше всего подойдет легкоусваиваемая белковая пища, поскольку для ее расщепления и переваривания требуется меньше времени и энергии организма.

Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».