Гастроэнтеролог указала на неожиданные полезные свойства манной каши

Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, полезна благодаря витаминам группы B, а также E и PP, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она отметила, что продукт богат магнием, кремнием, фосфором, железом, цинком, кобальтом и калием.

Манная каша — не просто вязкая масса с комочками, Манная крупа содержит в себе витамины группы В, витамин Е, витамин РР, а также минералы: магний, кремний, фосфор, железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря калию она прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца, — добавила Тимощенко.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что чай с лимоном совсем не так полезен, как люди привыкли думать. По ее словам, это только вкусовая привычка. Она добавила, что варенье с лимоном — это вредный продукт, потому что при его приготовлении разрушается витамин С и добавляется много сахара.

До этого гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что сухофрукты из манго не подходят для завтрака, так как этот продукт содержит много сахара и калорий. Кроме того, уточнил врач, такое лакомство лучше исключить людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.