Раскрыт элементарный способ быстро протрезветь

Элементарным способом быстрее протрезветь является прогулка на свежем воздухе, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он объяснил, что данная практика позволяет не съесть и не выпить лишнего.

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Быстрее протрезветь поможет прогулка на свежем воздуха. Как говорят — выйти проветриться после обильного возлияния и употребления различных блюд, особенно мясных, закусок, десертов, что не всегда полезно. Так делать нужно обязательно. Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду. Соответственно, лишний раз мы не съедим что-то лишнее и не выпьем, то есть чем дальше от стола, тем лучше, — заявил Жито.

По его словам, спиртное в больших количествах наносит вред здоровью человека. Именно алкоголь ответственен за большое количество гипертонических кризов, панкреатитов, головных болей, инсультов, инфарктов после банкетов или крупных праздников, напомнил Жито.

Поэтому чем больше двигаться, дышать, тем быстрее «выдохнем» алкоголь, так как он выветривается из легких очень хорошо. В организме концентрация алкоголя снижается. Но в помещении, особенно если там находится несколько человек, злоупотребившие алкоголем, его концентрация в воздухе намного выше. Поэтому лучше выйти и проветриться, — рассказал Жито.

Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что важно распознать первые признаки такой тяжелой зависимости, как алкоголизм. По его словам, начальная стадия алкогольной зависимости продолжается до пяти лет.