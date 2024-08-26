Химик поставила точку в споре о пользе и вреде пакетированного сока

Пакетированные соки из магазина можно назвать натуральными, так как большинство из них является продуктом разбавления концентрированного сырья на производстве, объяснила NEWS.ru старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова. По ее словам, такое сырье-концентрат готовят рядом с местом произрастания фруктов методом выпаривания воды.

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Эксперт уточнила, что на производстве концентрат разбавляют водой, вносят вкусовые добавки, антиокислители, стерилизуют и прочее. Юрова добавила, что сахар в соке взят непосредственно от тех фруктов, из которых делали концентрат.

При подготовке концентрата теряется часть полезных веществ, в частности витамин С. Но доказано, что пастеризация, например, апельсинового сока повышает усвояемость бета-криптоксантина почти в два раза, чем если есть свежие апельсины, — отметила педагог.

«Злую химию» производитель обычно не добавляет, так как это может подорвать авторитет производителя и привести к удорожанию продукта, продолжила Юрова. По ее словам, основа сока, где указаны экзотические компоненты — яблочный концентрат или пюре, так как данная основа, с одной стороны, дешевле в производстве, а с другой стороны, стабилизирует вкус, внося в него необходимые природные сахара или «кислинку». В яблочной основе нет ничего вредного или «химического», резюмировала она.

Пакетированный чай опасен тем, что в нем могут содержаться молекулы пластика, рассказала ранее врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, также в таком чае может оказаться пыль. Врач отметила, что в пакетированный чай пыль может попасть вместе с крошкой сырья. Также пакетики сделаны из материала, в котором могут содержаться молекулы пластика. Кроме того, в таком чае быстро развивается плесень.