Биолог назвал самые опасные виды сыров

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал о самых опасных для организма видах сыров.

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По его словам, с особой осторожностью нужно относиться к сырам с плесенью: дорблю, горгонзола, камамбер, бри и так далее.

Эксперт уточнил, что в них содержатся опасные вещества, которые способны спровоцировать развитие листериоза, энцефалита и менингита. Куликов добавил, что сыры с плесенью крайне нежелательно есть беременным и кормящим, детям до пяти лет, а также тем, кто страдает от болезней ЖКТ.

— Бри и камамбер отчасти полезны: они помогают синтезу витаминов группы В и здоровому пищеварению. Но взрослым людям не рекомендуется употреблять такие сыры более 40-50 граммов в сутки, — заявил биолог.

Он добавил, что самый опасный и неприятный сыр — касу марцу, который называют «гнилой сыр» или «червивый сыр». Его производят на Сардинии из другого сорта, и он содержит в себе живые личинки сырной мухи, передает РИА Новости.

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